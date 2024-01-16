Биолог Северинов предположил, что «болезнь Х» берет начало с Юга

По мнению биолога Константина Северинова, загадочная «болезнь Х» может начаться с южных стран, где у властей нет возможности и ресурсов для борьбы с ее распространением.

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Он отметил, что болезнь может распространяться через зоонозные вирусы, переносчиками которых являются животные.

Северинов напомнил, что подобное уже произошло с ВИЧ, который берет начало от мартышек, а также с COVID-19, получившем распространение от летучих мышей.

Правда, уточнил биолог, предсказать такой переход невозможно, поскольку он зависит от нескольких неблагоприятных факторов для человечества.

Однако, считает ученый, вероятнее всего следующая эпидемия будет вызвана не вирусом, а бактерией, родиной которой станет Юг.