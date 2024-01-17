Китайские ученые создали коронавирус со стопроцентной смертностью

Китайские ученые создали новый вирус, который вызывает смерть в 100% случаев. Как сообщает Daily Mail, новый вирус из рода коронавирусов.

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Его уже прозвали «коронавирусом-убийцей». Эксперимент провели учёные в американском Бостоне и Пекинского химико-технологического университета в рамках изучения вирусов, чтобы в дальнейшем научиться справляться с ними.

Вирус был обнаружен у малазийских панголинов. В ходе экспериментов вирус-мутант был перенесен в организм мышей. Наблюдения показали, что зараженные грызуны умирают в течение 7-8 дней, но перед этим у них белеют глаза, а мозг становится похож на губку. Как оказалось, вирус съедает органы.

Также ученые выяснили, что вирус способен передаваться по воздуху. В первые дни после заражения грызуны испытывают слабость, теряют вес, затем их глаза белеют и они умирают.