Искусственный интеллект занимается диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний
Устройства оснащены алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ. Оборудование будет направлено в медицинские учреждения региона для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» предназначены для мобильной диагностики. Данные ЭКГ автоматически обрабатываются алгоритмом искусственного интеллекта (ИИ) и направляются на верификацию профильным врачам центральных больниц региона, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента.
Передовая технология обеспечивает надежную поддержку принятия решений для фельдшеров и врачей скорой помощи благодаря оценке исследования ИИ в режиме реального времени и оперативной связи с кардиоцентром региона. На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике, автоматизированный сбор статистики и отчетности.
Елена Соколова, директор департамента по продуктам СберМедИИ:
«Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии, увеличивает скорость обработки ЭКГ-исследований на 20%. Использование «MDDC Кардио» улучшает доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей регионов. Благодаря своевременной диагностике удаётся обнаружить сердечно-сосудистые патологии на ранней стадии, не допустить кардиокатастрофу, а также при необходимости вовремя направить пациента на тромболизис, растворить тромб и спасти жизнь».