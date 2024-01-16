Искусственный интеллект занимается диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний

Устройства оснащены алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ. Оборудование будет направлено в медицинские учреждения региона для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» предназначены для мобильной диагностики. Данные ЭКГ автоматически обрабатываются алгоритмом искусственного интеллекта (ИИ) и направляются на верификацию профильным врачам центральных больниц региона, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента.

Передовая технология обеспечивает надежную поддержку принятия решений для фельдшеров и врачей скорой помощи благодаря оценке исследования ИИ в режиме реального времени и оперативной связи с кардиоцентром региона. На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике, автоматизированный сбор статистики и отчетности.

Елена Соколова, директор департамента по продуктам СберМедИИ: