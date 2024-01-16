Может ли COVID-19 привести к облысению: учёные изучили статистику
Корейские учёные констатируют рост числа сообщений о развитии, обострении либо рецидиве очаговой алопеции у людей после COVID-19. После проведённого исследовании они сделали вывод, что заражение ковидом приводит к почти двукратному повышению риска развития очаговой алопеции.
Результаты работы были опубликованы JAMA Dermatology, сообщает Мedscape.
Очаговая (или гнёздная) алопеция – это дерматологическое заболевание, проявляющееся в возникновении очагов выпадения волос (облысения). В основе болезни лежит повреждение клеток корневой системы волос.
Исследование продолжалось более года. В когорту вошло более 260 тысяч пациентов с COVID-19 и примерно столько же неинфицированных в рамках контрольной группы. Частота обнаружения эпидермальных кист, доброкачественных опухолей кожи и других заболеваний, входящих в контрольный список, не различалась между группами.
Между тем, частота очаговой алопеции у пациентов с COVID-19 была значительно выше по сравнению с неинфицированной контрольной группой, повышающий коэффициент оказался равен 1,82.
«Эти результаты подтверждают возможную роль COVID-19 в возникновении и обострении очаговой алопеции, хотя другие факторы окружающей среды, такие как психологический стресс, возможно, также способствовали развитию алопеции во время пандемии. Основываясь на этом исследовании, дерматологи могут рассматривать алопецию при дифференциальном диагнозе пациента с выпадением волос с недавним диагнозом COVID-19», – считают авторы. Также, по их мнению, с целью предотвращения рецидива, имеет смысл рекомендовать вакцинацию против COVID-19 пациентам с алопецией в анамнезе.