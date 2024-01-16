Может ли COVID-19 привести к облысению: учёные изучили статистику

«Эти результаты подтверждают возможную роль COVID-19 в возникновении и обострении очаговой алопеции, хотя другие факторы окружающей среды, такие как психологический стресс, возможно, также способствовали развитию алопеции во время пандемии. Основываясь на этом исследовании, дерматологи могут рассматривать алопецию при дифференциальном диагнозе пациента с выпадением волос с недавним диагнозом COVID-19», – считают авторы. Также, по их мнению, с целью предотвращения рецидива, имеет смысл рекомендовать вакцинацию против COVID-19 пациентам с алопецией в анамнезе.