Ученые выяснили, чем отличаются женский и мужской мозг

Одна из главных отличительных особенностей заключается в размерах частей мозга: мужской мозг тяжелее женского в среднем на 100 г. Женский мозг содержит больше серого вещества, а мужской – белого. Нейрохирург НИИ имени Склифосовского Александр Природов отмечает, что у мужчин насчитывается около 11 миллиардов нейронов, а у женщин — 9 миллиардов. Эксперты уточняют, что умственные способности определяет не объём серого вещества, а количество связей между нейронами. У женщин эти связи лучше, согласно данным нейробиологов.

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Женщины образуют больше связей между полушариями, а мужчины – внутри них, этим объясняются различия в социальных и пространственных навыках. С возрастом масса мозга у женщин уменьшается медленнее.

Важно отметить, что разницы в общих умственных способностях между полами не выявило ни одно исследование. Интеллектуальные способности зависят от множества факторов.