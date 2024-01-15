Врачи обнаружили угрозу в приеме антипсихотиков для сердца

Новое исследование показало, что использование антипсихотических лекарств кветиапина и галоперидола может удвоить риск желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС), особенно из-за удлинения интервала QT, что требует осторожного подхода к управлению сердечными рисками у пациентов, принимающих эти препараты.

По информации Центральной Службы Новостей, за последние 30 лет была замечена связь между некоторыми нейролептиками и сердечными заболеваниями. Из-за высокого риска летальных желудочковых аритмий некоторые из этих лекарств были сняты с продажи или ограничены в использовании. Тем не менее, проблема лекарственных сердечных аритмий остается актуальной, поскольку есть препараты, повышающие риск ВСС, но они по-прежнему используются из-за отсутствия безопасных альтернатив и необходимости их применения при определенных заболеваниях.