Московские ученые создали модель лица для обучения УЗИ-специалистов и дерматологов
Столичные ученые создали фантом лица человека, на котором можно отрабатывать инъекционные методики. Это первая отечественная модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем – мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например ботулинотерапии – блокировки передачи импульсов от нервных окончаний к мышцам, сегодня решается множество косметологических и медицинских проблем, таких как мышечный спазм, избыточное слюнотечение у детей с церебральным параличом, гипертонус жевательных мышц и так далее. Благодаря созданному московскими учеными фантому лица специалист имеет возможность отрабатывать навыки данных манипуляций на тренажере, сопровождая их визуализацией анатомических структур. Выглядит это так: врач видит, куда проникает игла, и только потом делает инъекцию», – приводятся в сообщении слова директора Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрия Васильева.
Как отмечается, тренажер разработан учеными Центра диагностики и телемедицины. У него имеется череп, слюнная железа, структуры с сосудами и кожей, которая на разных участках имеет разную плотность и толщину подкожно-жирового слоя. Тренажер можно использовать многократно для отработки навыков инъекций в носогубные складки, губы, лоб, а также в височную область.
«Фантом представляет собой модель головы реалистичных размеров с силиконовой кожей и анатомическими особенностями. Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки при прохождении сертификации и аккредитации, а также будет полезен дерматологам и специалистам ультразвуковой диагностики для расширения спектра исследований. Изображение структур фантома на экране УЗИ-аппарата идентично изображению подкожных слоев лица человека. Разработчики предусмотрели наличие имитации основных артериальных стволов в опасных зонах лица, что позволяет выполнить нанесение разметки с целью снижения вероятности внутрисосудистых инъекций», – приводятся в материале слова врача ультразвуковой диагностики городской клинической больницы имени Боткина Всеволода Лыхина.
Ранее ученые Центра диагностики и телемедицины разработали модели молочной и щитовидной железы, фантом печени, фантом, имитирующий сосуды и нервы человека. Всего в лаборатории центра создано восемь таких моделей. Они помогают врачам в клинической практике при проведении ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров компьютерной и магнитно-резонансной томографий, маммографии и взятия биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ.