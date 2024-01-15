Московские ученые создали модель лица для обучения УЗИ-специалистов и дерматологов

«Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем – мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например ботулинотерапии – блокировки передачи импульсов от нервных окончаний к мышцам, сегодня решается множество косметологических и медицинских проблем, таких как мышечный спазм, избыточное слюнотечение у детей с церебральным параличом, гипертонус жевательных мышц и так далее. Благодаря созданному московскими учеными фантому лица специалист имеет возможность отрабатывать навыки данных манипуляций на тренажере, сопровождая их визуализацией анатомических структур. Выглядит это так: врач видит, куда проникает игла, и только потом делает инъекцию», – приводятся в сообщении слова директора Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрия Васильева.