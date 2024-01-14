Названа возможная причина постоянной усталости

Дефицит витамина D может приводить к хронической усталости у пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Авторы новой работы провели обзор высококачественных исследований роли витамина D. Эксперименты показывают, что это вещество может влиять на связанные с усталостью механизмы, например, активируя гены, уменьшающие воспаление в мышцах или повреждение клеток свободными радикалами. Кроме того, он участвует в выработке серотонина и дофамина — веществ, играющих важную роль в передаче нервных сигналов и регуляции настроения.

Существует определенная связь между усталостью и витамином D у пожилых людей, а также у больных рассеянным склерозом. Менее качественные доказательства влияния витамина D на усталость получены для людей с ревматизмом, раком и синдромом хронической усталости.

Несколько исследований обнаружили снижение риска летального исхода от всех причин при нормальном уровне витамина D. Но данные противоречивы, а потому необходимы дальнейшие исследования.