По данным МК, ученые выявили, что вирус SARS-CoV-2 разрушает все органы и системы человека, включая головной мозг. Переболевшие коронавирусом имеют больше шансов получить деменцию или болезнь Альцгеймера.

Так, всего год с момента заражением COVID-19 равносилен 20-летнему старению головного мозга. Известно, что 33% всех пациентов с COVID-19 отметили ухудшение мыслительных способностей, встречались даже случаи энцефалопатии и делирий.

Портал Research Square заявил, что сравнение показателей 3 000 здоровых людей с биомаркерами сыворотки крови и данными МРТ 351 пациентов с COVID-19 показало повреждения головного мозга у заразившихся.