О влиянии храпа на старение мозга рассказали ученые

Ученые из Иркутска выявили, что нарушения сна, например, храп, приводят к изменениям работы мозга. Эти перемены указывают на его раннее старение.

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Согласно данным, у людей, страдающих синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), часто останавливается дыхание, сужается воздушный поток и появляется храп. Иркутские ученые провели эксперимент. Для него они взяли пациентов с СОАС и без него, чтобы проверить их мозговую активность во время сна. В ходе работы эксперты использовали два метода: полисомнография и электроэнцефалография (ЭЭГ). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Ученые выяснили, что периодическое падение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, которые характерны для СОАС, становятся причиной нарушения плотности, количества и частоты «сонных веретен». Так называют особые ритмы головного мозга в фазе медленного сна, из-за которых человек засыпает. Также они обеспечивают поддержание сна. «Сонные веретена» снижают сенсорную информацию и участвуют в формировании памяти, нейропластичности, общего интеллекта человека и его познавательной деятельности. Если эти ритмы нарушены, то у людей снижается эффективность сна, после чего ухудшается работа мозга и происходит его преждевременное старение. Доктор медицинских наук Ирина Мадаева подробнее рассказала про данный синдром.