Устойчивые к лекарствам супербактерии появляются не только из-за приема антибиотиков

Научные исследования не подтверждали, что число устойчивых к лекарствам бактерий растет из-за повсеместного использования антибиотиков. Однако впервые ученые смогли проверить, как на это влияют генетические особенности самих микроорганизмов и условия окружающей среды. О результатах сообщает геномный исследовательский центр Институт Сенгера (Великобритания).

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Исследования проводились на примере Escherichia coli — распространенной кишечной бактерии, которая, находясь в кишечнике, безвредна, но может привести к серьезным заболеваниям, попадая в другие части тела при снижении иммунитета. Например, она может вызвать инфекции кровотока, которые влекут опасные для жизни последствия, или инфекции мочевыводящих путей.

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Резистентность этих бактерий в разных странах на разном уровне (например, устойчивость к антибиотику, обычно используемому для лечения инфекций мочевыводящих путей, вызванных E. coli, колебалась от 8,4% до 92,9% в зависимости от страны). Кроме того, доказано, что в организме могут сосуществовать резистентные и нерезистентные бактерии одновременно.

Проанализировав данные за почти 20 лет, ученые из Великобритании и Норвегии подтвердили, что повышенная устойчивость E. coli действительно связана с использованием антибиотиков. Более того, они смогли выяснить, что разные типы препаратов вызывают появление устойчивых бактерий реже или чаще.

При этом исследование впервые показало, что выживаемость бактерий с множественной лекарственной устойчивостью зависит не только от использования антибиотиков, предваряющего их появление, но и от того, какие штаммы E. coli находились в окружающей среде. Это значит, что применение одного и того же антибиотика в разных странах будет по-разному влиять на распространение устойчивых к лекарствам бактерий.

Ученые также обнаружили, что успешность противостояния антибиотикам зависит от генетического состава бактерий.