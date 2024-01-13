Раскрыт «диетический секрет» здоровья мозга

На извечный вопрос о том, как ограничение калорий замедляет старение и защищает мозг, наконец-то найден интересный ответ: ген под названием OXR1. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на сложные клеточные механизмы, лежащие в основе преимуществ ограниченной диеты.

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Ученые из Института Бака определили, что ген OXR1 имеет решающее значение для увеличения продолжительности жизни и здорового старения мозга плодовых мушек и клеток человека. Этот ген, присутствующий в нейронах, играет важную роль в работе ретромера — системы рециркуляции белков, необходимой для здоровья нейронов.

OXR1 защищает клетки от окислительного повреждения, которое является ключевым фактором старения и нейродегенеративных заболеваний. Его важность очевидна как для людей, так и для мышей, у которых его потеря приводит к серьезным неврологическим проблемам, а его усиление повышает выживаемость в моделях ALS.

Исследовательская группа тщательно продемонстрировала, как OXR1, активируемый ограничением питания, поддерживает функцию ретромеров и защищает нейроны. Это, в свою очередь, замедляет старение мозга и увеличивает продолжительность жизни.

Последствия для человека? Полученные результаты позволяют предположить, что такие стратегии, как прерывистое голодание или ограничение калорийности рациона, могут повысить уровень OXR1, что потенциально может принести терапевтическую пользу при возрастной нейродегенерации.

Исследователи намерены выявить соединения, которые повышают уровень OXR1 во время старения, что потенциально может привести к новым вмешательствам в здоровье мозга.