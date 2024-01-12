Ученые объяснили «заразность» неприязни к овощам

Молодые люди потребляют мало овощей, что может негативно сказаться на их здоровье. Исследователи проверили, возможно ли увеличить привлекательность овощей с помощью положительной реакции других людей. Однако эксперимент показал, что это приводит к противоположному результату. Об этом сообщает Naked Science.

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Исследователи из Астонского и Бирмингемского университетов в Великобритании провели эксперимент, с использованием социального моделирования, чтобы изучить, как реакция других людей на еду может влиять на желание есть определенную пищу. В эксперименте участвовали молодые женщины, которые смотрели видеоролики, в которых люди ели сырую брокколи с разными выражениями лица. Цель эксперимента была установить, может ли наблюдение за тем, как люди с удовольствием едят определенный овощ, сделать его более привлекательным для других. В итоге было выяснено, что социальное моделирование может действительно влиять на предпочтения в пище.

Видео дня

После просмотра видео с участием испытуемых, они оценили увиденное по заданным критериям. Затем они ответили на вопросы и заполнили анкеты на онлайн-платформе qualtrics. Исследование включало информацию об образе жизни, а также предпочтение и желание съесть определенные продукты, такие как брокколи и огурцы. Участники также заполнили шкалы для измерения настроения и чувства голода, а также выполнили задания, не связанные с темой еды. Результаты исследования показали, что негативная реакция на видео с отвращением к сырой брокколи снижала оценку привлекательности овоща. Однако видео, в котором брокколи ели с улыбкой, не улучшало эти результаты. Наблюдение за реакцией людей на поедание овощей также не оказывало существенного влияния на желание их есть.

Авторы исследования пояснили, что отвращение выполняет защитную функцию, предотвращая съедение вредных продуктов, и что негативная реакция на брокколи была более эффективна. В то же время, улыбка во время еды воспринималась как необычное поведение, что также не привело к положительному эффекту.