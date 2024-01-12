Ученые: страх высоты проходит, если избавиться от другой фобии

Ученые Рурского университета в Бохуме (Германия) смогли доказать, что наши страхи связаны между собой сильнее, чем предполагалось. Взяв две фобии, боязнь высоты и боязнь пауков, они изучили, как лечение одного вида страха повлияло на другой. Исследование опубликовано в журнале Translational Psychiatry, о нем также сообщается на сайте университета.

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Обе фобии входят в число самых распространенных. Например, в России, по данным ВЦИОМ на 2023 год, страх высоты, или акрофобия, встречается чаще всего — у 30% опрошенных, то есть почти у каждого третьего. Арахнофобия занимает четвертое место в этом рейтинге — пауков боятся 18% россиян.

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Немецкие исследователи пригласили для эксперимента 50 человек, которые боятся и пауков, и высоты. До начала лечение их опросили об уровне страха, а также зафиксировали, насколько близко они осмеливались подойти к паукам и как высоко могли подняться на башню храма.

Затем часть участников эксперимента остались в контрольной группе, другие прошли экспозиционную терапию — то есть, их фобию ослабляли через контролируемое и безопасное столкновение с объектами и ситуациями, вызывающими страх. Лечение было направлено только на боязнь пауков.

После в обеих группах вновь были проведены опросы и замеры. В итоге страх высоты снизился в среднем на 15% у людей, прошедших лечение арахнофобии.

«Открытие того, что боязнь пауков также снижает боязнь высоты, открывает новые перспективы для эффективного лечения фобий. Это может означать, что мы можем переосмыслить терапевтические подходы и потенциально разработать более универсальные методы. Но, возможно, между боязнью пауков и боязнью высоты есть общий знаменатель, который не очевиден», — говорит ведущий автор исследования Ирис Кодзага.