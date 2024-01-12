Ученые рассказали, как питание может повлиять на риск развития рака

В ходе недавнего научного исследования обнаружилось, что фолиевая кислота повышает вероятность развития рака толстой кишки на животной модели. Опубликованы все эти результаты были в журнале Cancer Research Communications.

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Команда учёных, изучив модели животных, обнаружила, что у тех, кто получал питание с добавлением фолиевой кислоты, значительно сокращалась общая выживаемость и было больше опухолей, чем у животных, диета которых не содержала этих добавок. Причём эти опухоли были также большего размера.

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Учёные подчеркнули, что им удалось обнаружить существенно повышенное эпигенетическое метилирование гена p16 у животных, которые получали еду с добавками. Нужно сказать, что этот ген участвует в развитии рака толстой кишки.

Получается, что диета действительно может способствовать возникновению рака толстой кишки.