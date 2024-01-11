Волге может угражать «снежная засуха»

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, поднимает тревогу о возможной снежной засухе, которая может негативно сказаться на Волге и других реках.

В условиях глобального потепления, линия снега поднимается, и регионы, зависящие от снега как источника воды, сталкиваются с уменьшением водных ресурсов.

Основные реки, такие как Миссисипи, Колорадо, Волга и Дунай, которые питаются снегом, ощущают воздействие изменения климата. Исследователи обращают внимание на резкое снижение весеннего стока этих рек. В частности, бассейн Волги с его 60-миллионным населением может столкнуться с дефицитом воды в объеме до 39,5%.

Интересно, что основным фактором, влияющим на таяние снега, является не температура, а цвет снега. Чистый снег отражает больше солнечного света, что замедляет его таяние. Однако загрязнения, такие как частицы сажи и пепла от лесных пожаров и промышленных выбросов, затемняют снег, привлекая больше солнечного света и ускоряя процесс таяния.