Установлено, как убеждения мужчин влияют на их эрекцию

Исследователи из Цюрихского университета (Швейцария) установили, что убеждения мужчин о своей мужественности влияют на эректильную дисфункцию. Результаты были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

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Так, представления о том, что мужественность — не стабильная идентичность, а нечто, что нужно постоянно зарабатывать, и что можно легко потерять, и что, статус мужчины всегда находится под угрозой, связаны с проблемами с эрекцией у мужчин. По словам ученых, такие идеи могут привести к усилению психологического стресса, особенно в контексте сексуальной активности, которые приводят к дисфункции.

К таким выводам команда пришла, проведя онлайн-опрос 507 гетеросексуальных мужчин. Опрос содержал вопросы о социально-демографическом происхождении участников, сексуальной функции, сомнительных убеждениях в мужественности, самостигментации, социальной желательности и приверженности традиционным идеологиям маскулинности.