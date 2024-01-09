Ученые определили предрасположенность к физической активности у человека

Ученые нижегородского Университета Лобачевского обнаружили связь между определенными генными аллелями и исходным вегетативным тонусом (ИВТ) человека, благодаря чему можно определять предрасположенность к различным видам физической активности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы предположили, что для формирования мотивации необходимо учитывать индивидуальные особенности организма человека, в качестве которых выступили не только динамические показатели текущего функционального состояния, но и глобальные системообразующие параметры деятельности организма. Одним из таких параметров мы предложили использовать исходный вегетативный тонус. Именно ИВТ играет важную роль в деятельности вегетативной нервной системы, обеспечивающей эффективную адаптацию человека к любым изменениям как внешней, так и внутренней среды организма, в том числе к физическим нагрузкам. И очень важно, чтобы эта физическая активность соответствовала особенностям вегетативной регуляции", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, доктора медицинских наук Натальи Нежкиной.

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В результате исследований ученым удалось установить, с какими генными аллелями связан ваготонический и симпатикотонический тип ИВТ. То есть тонус абсолютно четко генетически детерминирован и не меняется на протяжении жизни. По словам Нежкиной, в таком случае будут неизменными в течение всей жизни и психофизические особенности человека, поэтому в зависимости от ИВТ необходимо подбирать физическую нагрузку для лучшего результата.

Заведующая кафедрой спортивной медицины и психологии факультета ФКС ННГУ Светлана Соколовская объяснила, что люди одного исходного вегетативного тонуса склонны к малым групповым формам работы, у них очень хорошо развита физическая выносливость, но плохо развита сила и скорость.

"Такому человеку мы будем подбирать движения в малой группе или индивидуально. То есть мы подберем тренировку в соответствии с психологией и физическими качествами, чтобы он проявил свои сильные стороны, испытал удовольствие. У другого типа исходного вегетативного тонуса преобладает экстраверсия, импульсивность, агрессивность, активность. Силы развиты, скорость развита хорошо. Естественно, здесь мы будем рекомендовать и формы занятия другие", - цитирует Соколовскую пресс-служба.

Для участников исследования в течение трех месяцев проводили специальные психофизические тренировки. Сами участники проекта отметили положительные изменения в своем состоянии. В планах ученых - создать аппаратно-программный комплекс для определения ИВТ у пожилых людей. С его помощью можно будет разрабатывать индивидуальную программу двигательного режима, например, в поликлиниках или больницах.

О тонусе и проекте

Исходный вегетативный тонус - это относительно стабильные характеристики вегетативных показателей в состоянии покоя. Тип ИВТ наследуется преимущественно по аутосомно-доминантному типу, в основном по материнской линии. Исходный вегетативный тонус может быть парасимпатикотоническим, симпатикотоническим и эйтоническим.

В исследовании приняли участие 200 человек старше 60 лет. Главная цель - увеличение продолжительности, качества жизни, а также продление трудовой активности населения старшей возрастной группы. Исследователи поставили перед собой задачу - изучить мотивационные аспекты и сформировать у пожилых людей интерес к двигательной активности.