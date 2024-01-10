«Жаворонки» оказались подвержены нервной анорексии

Ученые нашли связь между нервной анорексией, ранними утренними подъемами и бессонницей, сообщает Naked Science.

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Главный симптом нервной анорексии — пониженная масса тела из-за диет, рвоты, приема слабительных. При этом человек постоянно недоволен своими формами и пытается избавиться еще от нескольких килограммов — вплоть до летального исхода. В основном этой болезнью страдают женщины.

Представители Массачусетской больницы общего профиля, Гарвардской медицинской школы (США), Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Республиканского университета Уругвая исследовали причины и последствия нервной анорексии с опорой на предположение, что расстройства пищевого поведения (РПП) связаны с циркадными ритмами.

На основе информации Британского биобанка о 16 992 участниках с заболеванием и о 55 525 испытуемых из контрольной группы ученые выяснили, что генетическая предрасположенность к нервной анорексии связана с «утренним» хронотипом. В свою очередь склонность к ранним подъемам увеличивала риск расстройства. Также исследование данных 47 082 испытуемых из Биобанка Mass General Brigham продемонстрировало связь между анорексией и генетической предрасположенностью к бессоннице.