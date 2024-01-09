В Союзнапитках назвали ненаучным метод США по обнаружению нанопластика в воде

Данные о наличии опасных для здоровья человека частиц нанопластика в бутилированной воде не основываются на научных данных и в целом преждевременны. Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков, сообщает РИА Новости. "Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя", — заявил Новиков. 9 января сообщалось, что американские ученые изобрели новый метод обнаружения нанопластика в питьевой воде. При анализе 25 образцов бутылок с водой, продающихся в США, они выявили содержащийся в воде нанопластик в количестве 110-370 тысяч частиц на литр. Это в 100 раз превышает ранее полученные данные. Опасность нанопластика заключается в его способности из-за совсем маленьких размеров попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту в тело новорожденных. 25 ноября ученые предложили очищать воду от микропластика гибридными биороботами.