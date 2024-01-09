Нижегородские ученые выяснили, как стать моложе на 5 лет

Директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев поделился опытом: под его руководством был организован эксперимент с целью «омоложения» 43 участников клинических исследований.

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«Испытуемых на две недели отправили в санаторий», – цитирует ученого пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

Условиями эксперимента, рассчитанного на 2 недели, было: низкокалорийное и более здоровое питание, ежедневные физические тренировки, дыхательная гимнастика и физиопроцедуры.

Именно это, как выяснилось позже, и способствовало тому, что биологический возраст испытуемых по показателям крови снизился почти на 5 лет: к примеру, ученые оценивали уровень глюкозы натощак и показатели воспаления в крови.

При этом авторы эксперимента отмечают: таблетку от старости вряд ли когда-либо придумают, но вот здоровое долголетие – это вполне реальное понятие, то есть можно влиять на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы.

Геронтолог, доктор биологических наук, профессор РАН Алексей Москалев считает, что «сбросить» энное количество лет можно уже сейчас – за счет тех самых «часов старения», которые заводятся задолго до развития чего-либо хронического.