Daily Mail: Литровая бутылка воды содержит 240 000 кусочков вызывающего рак нанопластика

Новое исследование показало, что бутылки с пластиковой водой содержат сотни тысяч токсичных микроскопических пластиковых частиц.

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Результаты, вероятно, шокируют любого, кто перешел с водопроводной воды на бутилированную воду, полагая, что это полезнее для их здоровья. Питьевая вода из бутылки может означать, что вы загрязняете свое тело крошечными кусочками пластика, которые, как опасаются ученые, могут накапливаться в жизненно важных органах с неизвестными последствиями для здоровья, сообщает Daily Mail.

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Нанопластик уже связывают с раком, проблемами фертильности и врожденными дефектами. Ученые, использующие самые передовые методы лазерного сканирования, обнаружили в среднем 240 тысяч пластиковых частиц в литровой бутылке воды по сравнению с 5,5 на один литр водопроводной воды. Исследователи из Колумбийского университета протестировали три популярных бренда бутилированной воды, продаваемой в США, и с помощью лазеров проанализировали содержащиеся в них пластиковые частицы размером всего до 100 нанометров. Частицы - нанопластики намного меньше микропластика, ранее обнаруженного в бутилированной воде. Однако они считаются потенциально токсичными, поскольку они настолько малы, что могут проникать непосредственно в клетки крови и мозг.

Эти микроскопические частицы содержат фталаты - химические вещества, которые делают пластик более прочным, гибким и долговечным. Воздействие фталатов является причиной 100 тысяч преждевременных смертей в США каждый год. Известно, что химические вещества мешают выработке гормонов в организме. В одной из бутылок было обнаружено 370 тысяч частиц. Команда ученых использовала новую технику под названием микроскопия вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР), которая недавно была изобретена одним из соавторов исследования. Этот метод исследует бутылки с помощью двух лазеров, настроенных на то, чтобы заставить определенные молекулы резонировать, а компьютерный алгоритм определяет их происхождение.