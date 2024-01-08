Ученые объяснили вред диет с высоким содержанием жиров

В результате проведенного эксперимента американские ученые пришли к выводу, что даже растительные жиры, если потреблять их регулярно и в течение длительного времени, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Исследование, опубликованное в издании Nature, показало, что диета с высоким содержанием жиров, особенно мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, может привести к раку толстой кишки, ожирению, раздраженному кишечнику и негативному влиянию на иммунную систему и функции мозга.

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Эксперимент проводился на мышах, которые были разделены на три группы и посажены на диеты с высоким содержанием различных видов жиров. В результате ученые обнаружили нарушения в генах иммунной системы, изменения в микробиоме кишечника и увеличение числа патогенных микроорганизмов.

Эти выводы имеют важное значение для здоровья человека, так как показывают, что даже растительные жиры могут иметь серьезные последствия для организма.