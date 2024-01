Клеточный каннибализм поможет в лечении рака

Американские ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что гиперактивирующая мутация в белке Rac2, который регулирует подвижность клеток, приводит к явлению клеточного каннибализма, когда одни клетки поглощают другие. Это явление исследователи продемонстрировали на плодовых мушках, а также выяснили, что оно лежит в основе некоторых иммунодефицитов человека. В то же время намеренное введение гиперактивирующей мутации в белке Rac в иммунные клетки может использоваться для лечения рака в CAR-M терапии — аналоге CAR-Т терапии, где вместо Т-клеток используются макрофаги. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.