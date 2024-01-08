Исследователи обнаружили, что клюква снижает риск смерти на 31%

Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что употребление клюквы ежедневно может продлить жизнь человека.

Согласно информации с Ufanotes.ru, ученые издания The Journal of Nutrition выяснили, что употребление клюквы может снизить вероятность смерти на 31%. В течение 8 лет исследователи наблюдали за рационом питания и качеством жизни более 32 тысяч человек. Особое внимание ученые уделили флавоноидам - химическим соединениям растительного происхождения, таким как красители, дубильные вещества и антиоксиданты.

Ученые отметили, что употребление ягод, богатых флавоноидами, снижает риск смерти. Эти вещества должны присутствовать в рационе каждый день. Достаточно употреблять горсть различных ягод ежедневно. Специалисты рекомендуют есть свежие ягоды в сезон, а в остальное время подойдут ягоды практически в любом виде, кроме компотов, варенья или блюд с большим количеством сахара. Мочёные, высушенные или замороженные ягоды также сохраняют свою пользу.

Регулярное употребление ягод снижает вероятность смерти. Например, клубника снижает риск смертности на 14%, черника – на 21%, а клюква – на 31%.