Бригадам скорой помощи предложили предоставить собственный ИИ

Представьте себе машину скорой помощи, мчащуюся с тяжелораненым пациентом. А теперь представьте, что ИИ может выступать в роли объективного гида, помогая медикам принимать самые быстрые и жизненно важные решения о транспортировке и уходе. Такое видение скоро может стать реальностью благодаря исследованиям, проведенным в Технологическом университете Чалмерса (Швеция).

Исследователи разработали пять моделей искусственного интеллекта, используя реальные данные более 47 000 вызовов скорой помощи. Эти модели, анализирующие такие факторы, как жизненно важные показатели, тип травмы и демографические данные, превзошли решения человека в точности определения пациентов с тяжелыми травмами.

Для начала стало известно, что около 40% пациентов с тяжелыми травмами не были доставлены непосредственно в наиболее оснащенные больницы, а 45% некритических случаев не использовали ресурсы специализированных центров. Это говорит о том, что парамедики сталкиваются с проблемами, часто неправильно оценивая молодых пациентов и недооценивая внутренние повреждения у пожилых.

Однако прежде чем ИИ-совместимые пилоты станут стандартом для машин скорой помощи, необходимо преодолеть несколько препятствий. Технология должна легко интегрироваться в существующие рабочие процессы, обеспечивая быстрый ввод данных и четкую, действенную обратную связь с парамедиками.

Крупномасштабные клинические испытания и тщательная проверка имеют решающее значение для обеспечения безопасности пациентов и решения этических проблем.

В конечном счете, это исследование — маяк надежды на будущее, в котором искусственный интеллект расширит возможности парамедиков и спасет жизни, обеспечив каждому пациенту правильную помощь в нужное время.