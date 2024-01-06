Проведена первая в мире частичная пересадка сердца

Первый в мире случай частичной пересадки сердца, ставший важным шагом в детской кардиохирургии, достиг своей цели: клапаны и артерии растут одновременно с пересаженными тканями. Это событие, зафиксированное в исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association, дает надежду детям.

До появления этой инновации дети с серьезными проблемами сердечных клапанов сталкивались с проблемами, несовместимыми с жизнью. Традиционные неживые имплантаты не могли расти вместе с ребенком, требовали частых и рискованных операций (каждая из которых имела 50-процентный уровень смертности). В подходе команды Duke Health использовался новый метод сбора клапанов во время частичной пересадки сердца, в результате чего были получены два функционирующих клапана и артерии, имитирующие естественный рост.

Помимо того, что трансплантат растет вместе с ребенком, он требует лишь четверти обычных иммунодепрессантов по сравнению с полноценной трансплантацией. Это означает, что в долгосрочной перспективе у пациентов будет меньше вредных побочных эффектов.

Кроме того, данная методика открывает возможности для «трансплантации домино», когда одно донорское сердце помогает двум пациентам. Здоровые клапаны, извлеченные у реципиента, которому была проведена полная пересадка сердца, могут быть переданы другому ребенку, ожидающему замены клапана, создавая целую цепочку возможностей для спасения жизни.