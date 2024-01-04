Как наш мозг справляется с многозадачностью

Сейчас у нас свободного времени становится всё меньше и меньше. Поэтому многозадачность – один из важных аспектов современной жизни. Но всегда ли заниматься двумя делами одновременно продуктивно и полезно?

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Существует так называемая дилемма многозадачности. Она заключается в том, что когда задачи становятся сложными или энергозатратными (например, разговор по телефону и вождение автомобиля), производительность человека падает. Другими словами, он начинает плохо справляться либо с одним из этих дел, либо с обоими.

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Кроме того, способность людей выполнять несколько дел одновременно изменяется с возрастом.

Проблема, связанная с многозадачностью, состоит в том, что две задачи, выполняемые одновременно, часто конкурируют за общие нервные пути в мозге — как два пересекающихся потока машин на дороге. К примеру, центры планирования мозга в лобной коре (и связи с теменно-мозжечковой системой) необходимы человеку для выполнения как двигательных, так и когнитивных (умственных) задач. Именно поэтому разговаривать по телефону во время вождения рискованно: в этом случае требуется больше времени, чтобы отреагировать на критическую ситуацию. И чем более сложный разговор вы ведёте, тем выше риск несчастного случая. Вместе с тем чем лучше вы справляетесь с основной двигательной задачей, тем лучше вы способны одновременно выполнять другую задачу.

Также взрослые лучше справляются с многозадачностью по сравнению с детьми. Когда дети выполняют два дела одновременно, их скорость и плавность ходьбы снижаются, особенно когда они одновременно выполняют задачу на память (например, запоминание последовательности чисел), задачу на беглость речи (например, называние животных) или задачу на мелкую моторику (например, застёгивание пуговиц).

Пожилые люди чаще ошибаются, когда справляются с несколькими задачами одновременно. Они ходят в целом гораздо медленнее, чем молодые, и движения у них менее плавные. Тем не менее они всё равно могут совершенствоваться в одновременном выполнении двух дел, если будут крутить педали на велотренажёре/ходить по беговой дорожке и при этом сочинять стихотворение/составлять список покупок/играть в словесную игру.

В целом же нужно не забывать, что иногда многозадачность может даже навредить. Она может истощить наши резервы и вызвать стресс, повышая уровень кортизола. Особенно если времени у нас мало. Если всё это будет продолжаться долгое время, то возникнет усталость или ощущение опустошённости. Иногда бывает лучше сосредоточиться на чём-то одном.

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