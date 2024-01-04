Простой тест может предсказать, какой из ваших органов выйдет из строя первым
Учёные из Стэнфордского медицинского университета заявили, что простой анализ крови может предсказать, какой из наших органов выйдет из строя первым. Их исследование опубликовано в журнале Nature.
Авторы обнаружили, что примерно у каждого пятого относительно здорового человека в возрасте от 50 лет по крайней мере один орган стареет ускоренными темпами. Между тем наличие органа, который стареет быстрее, повышает риск смерти на 15–50% в течение следующих 15 лет.
В рамках исследования команда изучила уровни различных белков в крови 5678 человек. Затем учёные привязали уровни этих белков к конкретным органам и отметили все белки, гены которых были чрезмерно активными.
С помощью разработанного алгоритма учёным удалось предсказать биологический возраст каждого органа. Результаты показали, что ускоренное старение сердца увеличивает риск сердечной недостаточности в 2,5 раза, а ускоренное старение мозга повышает вероятность снижения когнитивных функций в течение пяти лет в 1,8 раза.
Ускоренное старение мозга или сосудистой системы, в свою очередь, предсказывает риск прогрессирования болезни Альцгеймера.
Ускоренное старение сердца и почек также помогло учёным предсказать гипертонию, диабет, мерцательную аритмию, нарушение сердечного ритма и сердечные приступы.