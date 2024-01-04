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Ученые выяснили, почему моча такого оттенка

Ученые выяснили, почему моча имеет желтый цвет. Открытие сделали ученые из Университета Мэриленда и Национального института здоровья США.

Ученые выяснили, почему моча такого оттенка
© Runews24

Как оказалось, за оттенок мочи отвечает специальный фермент. Он носит название билирубин-редуктазой.

Обычно билирубин выделяется в кишечник, после чего выводится из организма. Однако, как оказалось, микробы кишечника кодируют фермент билирубин-редуктазу, который превращает билирубин в бесцветный побочный продукт, называемый уробилиногеном.

После этого он распадается на молекулу уробилина, отвечающую за желтый цвет мочи.

Наука