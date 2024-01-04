Ученые выяснили, почему моча такого оттенка
Ученые выяснили, почему моча имеет желтый цвет. Открытие сделали ученые из Университета Мэриленда и Национального института здоровья США.
Как оказалось, за оттенок мочи отвечает специальный фермент. Он носит название билирубин-редуктазой.
Обычно билирубин выделяется в кишечник, после чего выводится из организма. Однако, как оказалось, микробы кишечника кодируют фермент билирубин-редуктазу, который превращает билирубин в бесцветный побочный продукт, называемый уробилиногеном.
После этого он распадается на молекулу уробилина, отвечающую за желтый цвет мочи.