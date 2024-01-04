Российские ученые нашли новый способ терапии онкологических заболеваний

Российские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины смогли модифицировать фрагменты ДНК, олигонуклеотиды, ограничивающие возможность раковой клетки восстанавливаться после разрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией биомедицинской химии института Елену Дмитриенко.

«Если клетка раковая, то ее система репарации восстанавливает повреждения и является нашим противником. Мы пытаемся раковую клетку убить, а система репарации ее восстанавливает. Задача такая – направлять эти олигонуклеотиды на ингибирование белков репарации в клетках, подавлять систему репарации», – отметила Дмитриенко.

По словам специалиста, данное открытие в перспективе получит широкое распространение в сфере лечения онкологических заболеваний – полученные олигонуклеотиды можно будет использовать как для повышения эффективности стандартной терапии рака, так и в качестве самостоятельного лекарствственного средства.

Ранее исследователи из Гарвардского университета доказали, что заживление ран на теле зависит от восприятия времени. По их словам, регенерация тканей происходит быстрее, если человек думает, что получил ее раньше, чем это на самом деле произошло.