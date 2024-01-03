Важно в экстренной ситуации: эксперты рассказали, как распознать остановку сердца

При остановке сердца на счету буквально каждая секунда. Специалисты Немецкого фонда сердца рассказали, как распознать проблему и что делать в такой ситуации.

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Если человек без сознания, не реагирует на речь или прикосновения, не дышит или дышит ненормально, у него может быть остановка сердца. Эксперты советуют проверять его дыхание и движения грудной клетки в течение максимум десяти секунд.

При остановке сердца нужно немедленно вызвать скорую помощь и начать проводить реанимационные действия.

Чем быстрее будет начата реанимация с помощью непрямого массажа сердца, тем больше шансов, что пациент выживет.

Если человек не дышит, положите его спиной на твёрдую поверхность. Положите одну руку человеку на грудь, на неё положите другую и переплетите пальцы. Давите на грудину примерно на 5–6 сантиметров в сторону позвоночника вытянутыми руками 100–120 раз в минуту.