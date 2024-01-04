Учёные научились получать электроэнергию из кишечной палочки

Группа исследователей во главе с профессором Ардемисом Богоссяном совершила прорыв в области биоэлектроники. Учёные нашли способ получать энергию при помощи бактерии кишечной палочки. Теперь они рассчитывают, что их открытие не только расширит возможности производства электричества, но и поможет сохранить экологию планеты.

© Чемпионат.com

Исследование учёных — новое слово в переработке органических отходов. Загрязнённые воды могут стать источником большого количества электроэнергии. Профессор Богоссян объяснил:

Мы сконструировали бактерию, наиболее широко изученный микроб, для выработки электроэнергии. Кишечная палочка может расти в широком спектре источников, что позволит нам производить электроэнергию в самых разных условиях, в том числе из сточных вод.

По мнению исследователей, их открытие даже выходит за рамки биоэлектроники. Они уверены, что новые знания помогут в развитии микробных топливных элементов, электросинтеза и биосенсорики. Мохаммед Мухиб — ведущий автор исследования, отметил: