Ученые разработали технологию извлечения воды из воздуха

Специальный сорбент собирает влагу за ночь, а днем из него выводится вода. Порция сорбента может «работать» 500 циклов. Литр полученной из установки воды стоит 9-10 рублей. Важно, что прибор не нуждается в электричестве и другой инфраструктуре, волшебный процесс превращения собранной влаги в воду проходит под действиями солнечных лучей.