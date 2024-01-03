Ученые разработали технологию извлечения воды из воздуха

Вода из воздуха. Ученые ЮФУ разработали уникальную технологию
Ученые Южного федерального университета разработали уникальную технологию, которая способна извлекать воду из воздуха.
Специальный сорбент собирает влагу за ночь, а днем из него выводится вода. Порция сорбента может «работать» 500 циклов. Литр полученной из установки воды стоит 9-10 рублей. Важно, что прибор не нуждается в электричестве и другой инфраструктуре, волшебный процесс превращения собранной влаги в воду проходит под действиями солнечных лучей.
Данное изобретение можно применять в засушливых регионах, бедных странах, — везде, где есть недостаток воды.
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