Ученые обнаружили клетки мозга, которые помогут контролировать аппетит

После приема пищи уровень лептина и инсулина повышается, что оказывает воздействие на гипоталамус и снижает чувство голода. Однако регулировать аппетит можно и другим способом – через вкусовые рецепторы.

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Согласно исследованиям ученых, танициты – клетки, покрывающие дно третьего желудочка в мозге. Они получают информацию с языка и передают их в гипоталамус. Ранее считали, что эти клетки влияют только на сладкий вкус. Однако новая работа ученых Уорикского университета показала, что они также реагируют и на умами – знаменитый «пятый вкус», который связывают с наличием аминокислот.

Во время экспериментов ученые добавляли аминокислоты – они обеспечивали сильную и быструю реакцию таницитов. Всего за 30 секунд клетки их распознали и передали информацию в гипоталамус, сообщает ScienceDaily

Таким образом эксперимент показал, что уровень аминокислот в мозге после приема пищи играет важную роль в передаче ощущения сытости. Это может стать основой для разработки новых методов контроля за весом.

Если цель – снижение аппетита и защита от переедания, то нужно обратить внимание на высоко белковые диеты. Аминокислоты содержатся в большинстве продуктов животного происхождения(говядина, свинина, индейка, жирная рыба), а также в чечевице, авокадо и пшенице.