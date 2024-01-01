Ученые обнаружили ген, который может вызывать шизофрению

Исследователи из Массачусетского технологического института установили, что мутация гена Grin2a повышает риски развития шизофрении. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Neuron.

Авторы изучали мышей, у которых отсутствовал Grin2a. Этот ген кодирует рецептор, участвующий в коммуникации между нейронами. У мышей были замечены серьезные изменения в работе мозга — генетическая мутация привела к изменениям в передаче сигналов нейромедиаторами глутаматом и дофамином.