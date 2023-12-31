FT: ИИ-стетоскоп способен проверить сердце на три болезни за 15 секунд
Британские врачи тестируют стетоскоп нового поколения, использующий технологию искусственного интеллекта для почти моментальной постановки диагноза. Портативный прибор во многих случаях способен заменить исследование с помощью электрокардиограммы (ЭКГ), сообщает издание Financial Times (FT).
Устройство разработано американской компанией Eko Health, специализирующейся на цифровом медоборудовании. ИИ-стетоскоп внешне мало отличается от обычного, но вместо круглой головки для прослушивания внутренних органов на нем установлен продолговатый электронный датчик. Он анализирует сердечный ритм пациента и сразу передает информацию через интернет для последующего анализа с помощью ИИ.
По словам медиков, прибор за 15 секунд может диагностировать сердечную недостаточность, фибрилляцию (сбой в ритме) предсердий или клапанный порок сердца.
Каждый подобный диагноз необходимо подтверждать с помощью анализов крови, которые занимают до двух недель. Однако тесты показали, что выводы ИИ совпадают с результатами исследования проб крови с точностью в 93%.
Специалисты отметили, что применение искусственного интеллекта для диагностики в перспективе может спасти десятки или даже сотни тысяч жизней, поскольку только в Великобритании около 30 тыс. пациентов ежегодно не доживают до начала лечения из-за длительного ожидания результатов анализов и ЭКГ.
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