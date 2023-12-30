Ученые попытались создать не требующий патента противовирусный препарат

Ученые, участвующие в амбициозном проекте Covid Moonshot, не оставили попыток создать противовирусное средство без патента. При постоянном финансировании со стороны Wellcome их лекарственный кандидат с «открытым исходным кодом» может выйти на испытания на людях в течение 18 месяцев, предлагая потенциально более доступное лечение для всех.

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Несмотря на глобальные проблемы, группа Covid Moonshot сохраняет приверженность своей инициативе, направленной на разработку экономически эффективного, не требующего патента противовирусного препарата.

Под руководством таких ученых, как Аннетт фон Делфт из Оксфордского университета, проект направлен на создание стратегической модели внедрения не требующих патентов экспериментальных лекарств, направленных не только на борьбу с вирусом Covid-19, но и с забытыми тропическими заболеваниями, устойчивостью к противомикробным препаратам и будущими пандемиями.

Поскольку вирус продолжает эволюционировать, разнообразные противовирусные препараты становятся крайне необходимыми, особенно в регионах с ограниченным доступом к существующим средствам лечения, таким как Paxlovid компании Pfizer. Группа Covid Moonshot стремится создать жизнеспособное и доступное решение для глобальных проблем здравоохранения.