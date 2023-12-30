Разработано экспериментальное лечение болезни Альцгеймера

Ученые Медицинского центра Университета Небраски разработали новую клеточную терапию, которая улучшила обучение и память у мышей с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

Метод направлен на активацию иммунной системы для борьбы с ключевыми аспектами болезни Альцгеймера, в том числе с бляшками, образованными белком бета-амилоидом. Эти скопления накапливаются в тканях мозга и не дают нервным клеткам передавать сигналы друг другу. Согласно одной из гипотез, именно амилоидные бляшки в итоге вызывают необратимую потерю памяти и изменения в поведении, характерные для деменции.

В ходе исследования были использованы генетически модифицированные иммунные клетки, относящиеся к регуляторным Т-клеткам. Когда эти клетки были введены в кровоток лабораторных мышей, накопление бляшек замедлилось, так же как и воспаление нервных тканей. У больных мышей также улучшились когнитивные способности.