Сон в одиночестве оказался здоровее совместного отдыха

Американские ученые обнаружили, что грызуны предпочитают вместе, а не в одиночку, несмотря на более беспокойный сон. Причиной может быть ощущение защищенности при совместном отдыхе, сообщает Naked Science со ссылкой на Current Biology.

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Сон — уязвимое состояние, поэтому расслабиться и заснуть проще всего в безопасных условиях. Один из способов обмануть мозг — физический контакт с партнером, который может стимулировать выработку окситоцина, дающего ощущение спокойствия. Но иногда партнеры могут мешать друг другу спать, особенно при разнице в биоритмах или храпе.

Исследователи из Мичиганского университета (США) провели эксперимент на мышах с помощью беспроводных нейрофизиологических устройств для круглосуточного видеонаблюдения и пришли к выводу, что сон в одиночестве более здоровый, чем с партнером. У животных был выбор — спать вместе или в одиночку, но мыши выбирали совместный отдых, а перед сном стремились к физическому контакту друг с другом (ученые назвали его соматолонгией). И это притом, что во сне подопытные будили друг друга, прямо как люди.

С другой стороны, у спавших вместе мышей синхронизировалось несколько нейрофизиологических показателей, включая время засыпания и бодрствования и быстрые фазы сна. Видимо, степень синхронизации влияет на ощущение безопасности во сне. Можно предположить, что у людей это происходит так же.