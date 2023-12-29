Ученые изобрели вибрирующую таблетку для похудения: результаты впечатляют

Мечта о легком похудении постепенно становится реальностью. Ученые наконец-то изобрели «волшебную таблетку». На днях инженеры Массачусетского технологического института представили вибрирующую капсулу, которая помогает контролировать аппетит без побочных эффектов, пишет Fox Business. Она похожа на таблетку и содержит крошечный моторчик — с его помощью она воздействует на рецепторы и сигнализирует мозгу о том, что желудок полон. В ходе испытания на свиньях ученые выяснили, что введение капсулы за 20 минут до еды приводит к сокращению потребления пищи на 40%.

Текущий прототип таблетки рассчитан на вибрацию в течение 30 минут после попадания в желудок. Однако исследователи не сомневаются, что смогут его усовершенствовать — продлить работоспособность, а также добавить возможность управлять капсулой по беспроводной связи. С учетом того, как быстро люди пристрастились к озмепику и другим препаратам для легкого похудения, у вибрирующей таблетки есть все шансы покорить сердца тех, кто давно мечтал о стройной фигуре!