Ученые выявили взаимосвязь когнитивных способностей и финансовых убытков

Когнитивные функции человека могут снизиться на фоне стресса из-за потери большой суммы денежных средств. Об этом сообщили исследователи из медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае.

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Исследование проводилось в течение более чем десяти лет. Участие в нем приняли свыше восьми тысяч человек в возрасте от 50 до 65 лет, которые в течение двух лет перед исследованием потеряли более 75 процентов денежного капитала. В начале эксперимента исследователи оценили когнитивные способности добровольцев, а после на протяжении 14 лет следили за их состоянием.

По прошествии этого срока ученые попросили участников пройти те же тесты, которые им давали в начале исследования. Выяснилось, что материальный крах способствовал ухудшению памяти и способности воспринимать и обрабатывать информацию. Но такая взаимосвязь была выявлена только у пациентов, возраст которых на момент исследования составлял менее 65 лет. Тогда ученые предположили, что люди старшего возраста могут лучше справляться с сильным стрессом.