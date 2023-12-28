FIP: 3D-платформер Super Mario Odyssey облегчил симптомы клинической депрессии

Немецкие ученые из Университетской клиники Бонна выяснили, что видеоигры могут улучшить состояние пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР). Их выводы основаны на изучении воздействия игры Super Mario Odyssey японской компании Nintendo на состояние людей с БДР. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers of Psychology (FIP). В ходе теста 46 человек с диагностированным БДР разделили на три группы. Первая группа играла в Super Mario Odyssey на портативной консоли Nintendo Switch, вторая получала обычное лечение депрессии, а третья использовала программу когнитивных упражнений. Исследование показало, что среди игроков в Mario Odyssey наблюдалось значительное снижение депрессивных синдромов, а также отмечалось повышение мотивации продолжать лечение и улучшение зрительно-пространственной памяти. В то же время ученые отметили, что к полученным результатам нужно относиться с осторожностью из-за небольшого количества пациентов, принимавших участие в эксперименте. Super Mario Odyssey — трехмерная видеоигра в жанре платформера, вышедшая на платформе Nintendo Switch в 2017 году. В ней игрок управляет водопроводчиком Марио, путешествующим по различным фантастическим мирам ради спасения принцессы Пич от злого дракона-черепахи Боузера. С момента появления во всем мире было продано почти 27 млн копий этой игры.