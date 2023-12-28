Ученые рассказали о простом, но действенном методе бросить курить

В эксперименте участвовали 16 курильщиков. Их разделили на три группы, одна из которых просто сидела, ничего не делая, вторая – бегала на беговой дорожке, третья – отправилась на прогулку на свежем воздухе. При этом в течение десяти минут им нужно было идти в быстром темпе.