Ученые рассказали о простом, но действенном методе бросить курить
Ученые рассказали о простом, но действенном методе бросить курить. Авторами исследования стали исследователи из Инсбрукского университета в Австрии.
В эксперименте участвовали 16 курильщиков. Их разделили на три группы, одна из которых просто сидела, ничего не делая, вторая – бегала на беговой дорожке, третья – отправилась на прогулку на свежем воздухе. При этом в течение десяти минут им нужно было идти в быстром темпе.
После ученые выяснили, насколько сильно выражено желание закурить у участников эксперимента, сообщает Psychopharmacology.
Желание закурить было меньше всего у группы быстрой ходьбы на свежем воздухе.