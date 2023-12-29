Учёные разработали вакцину для борьбы с «плохим» холестерином

Учёные из Университета Нью-Мексико и Калифорнийского университета Дэвис разработали вакцину на основе «неинфекционной вирусной частицы» для борьбы с «плохим» холестерином. Тесты на мышах и обезьянах показали, что вакцина снижает уровнь холестерина такого типа на 30%.

«Плохой» холестерин, или липопротеины низкой плотности (ЛПНП), могут вызывать закупорку сосудов, атеросклероз, и серьёзно влияют на смертность. Отмечается, что в США из-за проблем с сердцем на фоне «плохого» холестерина ежегодно умирает порядка 18 млн человек.

Клетки печени снабжены специальными рецепторами, отвечающими за поддержание ЛПНП на безопасном уровне, но избыток белка пропротеинконвертаза субтилизин/кексин типа PCSK9 может их повредить. В результате рецепторы теряют необходимую чувствительность, поэтому в кровь выбрасывается больше ЛПНП. На уровень PCSK9 могут влиять генетика, диета и многие другие факторы.

Учёные создали вакцину, влияющую на PCSK9, причём более экономичную в производстве, чем существующие ингибиторы этого белка.