В Новосибирске успешно прооперировали мужчину с редчайшей генетической патологией

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали мужчину с редкой генетической патологией - синдромом Фабри, впервые в российской практике использовав возможности томографа Тесла последнего поколения. Об этом рассказали в пресс-службе кардиоцентра.

"Чтобы точно спланировать действия хирургов, применили ресурс новейшего трехтеслового МРТ-аппарата, используемого в Центре Мешалкина с 2023 года. Полученные с его помощью данные впервые в России объединили с нефлюороскопической 3D-навигационной системой картирования сердца, которую используют в аритмологической операционной", - говорится в сообщении.

Врачи полагают, что 49-летний житель Омска является носителем редкой наследственной патологии - синдрома Фабри-Андерсена, при котором происходят изменения в сердечной мышце и почках. Год назад мужчина пережил внезапную остановку сердца, после чего начались приступы жизнеугрожающей аритмии. МРТ-исследование выявило рубцовое образование, охватившее внешнюю и внутреннюю части сердечной мышцы.

В ходе гибридной шестичасовой операции мужчине в два этапа устранили очаги аритмии с внешней и внутренней стороны сердечной мышцы. Он хорошо перенес операцию, эпизоды опасной аритмии у мужчины исчезли полностью.

"Если финальный генетический анализ подтвердит диагноз, это будет четвертый случай в мире, когда подобному пациенту удалось помочь с использованием современных аритмологических технологий", - рассказали в пресс-службе.