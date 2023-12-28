Пробуждение по будильнику увеличивает риск развития инсульта и инфаркта

Учёные из Университета Вирджинии пришли к выводу о том, что пробуждение по будильнику значительно увеличивает риск инсульта, инфаркта, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи наблюдали за 32 участниками эксперимента, которые в течение двух дней носили умные часы, измеряющие давление. В первый день эксперимента они проснулись самостоятельно, без каких-либо звуков от будильника, а во второй день наблюдаемые проснулись от звонка будильника.