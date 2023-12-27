Создан «молекулярный молоток» для уничтожения раковых клеток

Ученые открыли новый способ уничтожения раковых клеток. Они воздействовали на молекулы аминоцианина инфракрасным светом, из-за чего те начали синхронно вибрировать и разрушать мембраны раковых клеток.

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Исследование провела команда из Университета Райса, Техасского университета A&M и Техасского университета в Остине. Они отметили, что новая методика является гораздо более эффективной, чем предыдущие.

«Это совершенно новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными отбойными молотками», – рассказал химик Джеймс Тур.

Ранее был разработан другой вид молекулярных машин, убивающих рак. Но механическое движение новой разработки более чем в миллион раз быстрее. Кроме того, она активируется с помощью ближнего инфракрасного излучения, а не видимого света, что позволяет глубже проникать в организм. В перспективе, новая технология позволит лечить рак костей и органов без хирургического вмешательства.

Во время экспериментов «молекулярный молоток» уничтожил 99% культивируемых раковых клеток, выращенных в лаборатории. Его также испытали на лабораторных мышах с меланомой, и половина животных избавились от заболевания.

Ученые пояснили, что молекулы аминоцианина синхронизируются с раздражителем, таким как инфракрасный свет. Когда электроны внутри молекул находятся в движении, то образуют так называемые плазмоны. Это коллективно вибрирующие образования, которые приводят в движение всю молекулу.

Это первый случай использования плазмона для активации всей молекулы и проведения механического воздействия для достижения определенной цели – разрыва мембраны раковых клеток, рассказали авторы научной работы. В дальнейшем исследователи намерены рассмотреть другие типы молекул, которые могут быть использованы аналогичным образом, сообщает Nature Chemistry.