Создан «молекулярный молоток» для уничтожения раковых клеток
Ученые открыли новый способ уничтожения раковых клеток. Они воздействовали на молекулы аминоцианина инфракрасным светом, из-за чего те начали синхронно вибрировать и разрушать мембраны раковых клеток.
Исследование провела команда из Университета Райса, Техасского университета A&M и Техасского университета в Остине. Они отметили, что новая методика является гораздо более эффективной, чем предыдущие.
«Это совершенно новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными отбойными молотками», – рассказал химик Джеймс Тур.
Ранее был разработан другой вид молекулярных машин, убивающих рак. Но механическое движение новой разработки более чем в миллион раз быстрее. Кроме того, она активируется с помощью ближнего инфракрасного излучения, а не видимого света, что позволяет глубже проникать в организм. В перспективе, новая технология позволит лечить рак костей и органов без хирургического вмешательства.
Во время экспериментов «молекулярный молоток» уничтожил 99% культивируемых раковых клеток, выращенных в лаборатории. Его также испытали на лабораторных мышах с меланомой, и половина животных избавились от заболевания.
Ученые пояснили, что молекулы аминоцианина синхронизируются с раздражителем, таким как инфракрасный свет. Когда электроны внутри молекул находятся в движении, то образуют так называемые плазмоны. Это коллективно вибрирующие образования, которые приводят в движение всю молекулу.
Это первый случай использования плазмона для активации всей молекулы и проведения механического воздействия для достижения определенной цели – разрыва мембраны раковых клеток, рассказали авторы научной работы. В дальнейшем исследователи намерены рассмотреть другие типы молекул, которые могут быть использованы аналогичным образом, сообщает Nature Chemistry.
Ранее ученые рассказали, что регулярное употребление моркови способно снизить риск рака. Для этого они провели метаанализ ряда исследований на эту тему.