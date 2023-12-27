Выявлены факторы деменции в раннем возрасте

Ученые выявили широкий спектр факторов развития деменции в раннем возрасте. Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Neurology, опровергают представление, что генетика является единственной причиной этого заболевания.

Специалисты проанализировали данные более чем о 350 тысячах участников UK Biobank в возрасте до 65 лет. Был оценен широкий спектр факторов риска, от генетической предрасположенности до образа жизни и влияния окружающей среды.

Оказалось, что более низкий уровень образования, более низкий социально-экономический статус, генетическая изменчивость, нездоровый образ жизни, в том числе злоупотребление алкоголем и социальная изоляция, а также проблемы со здоровьем, включая дефицит витамина D, депрессию, инсульт, нарушения слуха и болезни сердца, значительно повышают риск раннего развития деменции.