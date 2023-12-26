Быстрое старение минимум одного органа выявлено у каждого пятого человека

Исследование американских ученых может серьезно изменить подход не только к проблеме старения, но и стать прорывом в практической медицине. Предложенный учеными метод позволит заранее, когда человек считается практически здоровым, обратить внимание на возможные сбои в работе того или иного органа.

Речь идет об определении биологического возраста человека. К настоящему времени разработано несколько подходов к его оценке, например эпигенетические часы Стива Хорвата. Но все они оценивает возраст в целом, что напоминает среднюю температуру по больнице. Но ведь старение органов происходит неравномерно. Какие-то у конкретного человека вырвались вперед, а какие-то, к счастью, оказались в арьергарде.

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Чтобы разобраться в этом своеобразном забеге к старости разных органов, ученые из Стэнфордского университета проанализировали в органах и тканях белки, которые с годами там накапливаются и являются своеобразными маркерами старения. Всего было изучено 4979 белков плазмы крови у 5676 человек. В результате было выявлено 858 белков, которые надежно предсказывают биологический возраст сердца, легких, печени, мозга и других органов. На полученных данных ученые обучили системы искусственного интеллекта оценивать возраст 11 ключевых для здоровья органов: головного мозга, сердца, артерий, легких, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек, иммунной ткани, мышц и жировой ткани. А уже затем обученные нейросети выпустили "в люди", чтобы они провели диагностику на большой статистической выборке самых разных групп людей.

Быстрое старение любого органа повышает риск преждевременной смерти в ближайшие 15 лет

Результат удивил самих авторов. У каждого пятого человека один из органов оказался значительно старше остальных, а у 2 процентов быстро стареющих органов два и больше. Естественно, быстро стареющие органы сказываются на здоровье. Например, у людей, чья почка старше их на год, с большой вероятностью будут диабет и повышенное давление, а при болезни Альцгеймера ускоренно стареть будут почти все органы, а не только мозг. Лишние четыре года у сердца удваивают скорую вероятность сердечной недостаточности, и в целом быстрое старение любого органа повышает шанс преждевременной смерти в ближайшие 15 лет.